Сергей Иванов выступил за обязательное регулирование рынка посуточной сдачи квартир

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рынок посуточной сдачи квартир для туристов остается серым. Из-за отсутствия регуляции остается неизвестным уровень сервиса и качество предоставляемых услуг. Об этом журналистам сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Реестр должен быть обязательным, как у гостиниц. Потребитель платит за это и требует определенного уровня сервиса. Должны быть и соответствующие права. У тех, кто снимает квартиру, таких прав нет», – заявил он.

Из-за этого рынка тормозится развитие гостиничного бизнеса, который теряет большую часть трафика. Кроме того, посуточная сдача квартир создает неудобства для соседей, которые могут быть недовольны новыми жильцами ежедневно, добавил Иванов.