Сергей Иванов: Видим рост интерес жителей Татарстана к отдыху на природе

Видна тенденция к росту популярности отдыха на природе среди татарстанцев, в связи с чем в последние годы большое внимание уделяется созданию некапитальных средств размещения по Нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом на открытии одного из глэмпингов сообщил «Татар-информу» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В настоящее время наблюдается возрастающий интерес жителей и гостей Татарстана к отдыху на природе. Количество глэмпингов, кемпингов, экоотелей и современных баз отдыха в республике выросло с шести в 2020 году до 53 к началу декабря 2024 года. Эти загородные объекты привлекают не только местных жителей, но и туристов из других регионов России и зарубежья. С 2021 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» началась поддержка создания модульных некапитальных средств размещения. Загородный клуб, где мы сейчас находимся — яркий пример реализации этого проекта для организации зон отдыха по всему Татарстану», - отметил собеседник агентства.

Очень значимую поддержку для предпринимателей от Национального проекта отметил и руководитель проекта For-rest, который открылся в Верхнеуслонском районе РТ.

«Мы невероятно благодарны за поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», которая позволила нам создать наш глэмпинг. Благодаря субсидии мы смогли построить этот уникальный загородный клуб, где наши гости могут наслаждаться отдыхом круглый год», - поделился он.