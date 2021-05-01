Сергей Иванов: В Татарстане планируют развивать сеть автокемпингов

В Татарстане планируется появление автокемпингов — площадок для автодомов, которые пользуются большой популярностью в США, сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов в интервью Андрею Кузьмину, опубликованном на сайте «Татарстан24».

На создание всей необходимой для этого инфраструктуры может понадобиться до 3 лет, отметил Иванов.

«Тогда [после создания инфраструктуры для автокемпингов] мы сможем рассчитывать, что большое количество автокемперов из Европы приедет в Россию», — cказал он.

Тогда, по его словам, перед госкомитетом встанет задача сделать все, чтобы туристы приезжали в республику не «транзитом», а задерживаясь здесь на несколько ночей.