Сергей Иванов: В 2022 году ожидаем иностранный туристический поток в Татарстане

В 2022 году в Татарстан должен начать восстанавливать иностранный туристический поток, если санитарно-эпидемиологическая ситуация стабилизируется и начнут открывать границы. Таким мнением поделился Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Мы рассчитываем, что 2022 год будет для туризма в Татарстане удачней, чем 2021. Мы надеемся, что уровень заболеваемости коронавирусом в мире будет падать, и все больше людей будут путешествовать в республику, в том числе и из других стран», — отметил спикер.

Напомним, ранее Иванов сообщил, что в Татарстане не ожидается существенного иностранного туристического потока в связи с особенностями празднования Нового года в России и закрытых границах со многими странами.