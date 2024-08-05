Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сергей Иванов: Уже видим, как появление М12 влияет на туризм в Татарстане
С каждым днем в Татарстане растет число автомобилей с номерами из регионов, через которые проходит платная трасса М12 «Восток». Также стало больше машин из более дальних, северо-западных субъектов. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
«Ежедневно это сотни и тысячи автомобилей. Стали появляться и очень специфические [номера] регионов северо-запада и центра нашей страны. Люди приезжают в Татарстан с туристическими целями», – добавил собеседник.
Он подчеркнул, что автомобильный туризм пока не очень хорошо развит в стране в целом, однако такие проекты, как М12, дают новый виток популярности и добавляют комфорта поездке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»