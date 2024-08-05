Сергей Иванов: Уже видим, как появление М12 влияет на туризм в Татарстане

С каждым днем в Татарстане растет число автомобилей с номерами из регионов, через которые проходит платная трасса М12 «Восток». Также стало больше машин из более дальних, северо-западных субъектов. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Ежедневно это сотни и тысячи автомобилей. Стали появляться и очень специфические [номера] регионов северо-запада и центра нашей страны. Люди приезжают в Татарстан с туристическими целями», – добавил собеседник.

Он подчеркнул, что автомобильный туризм пока не очень хорошо развит в стране в целом, однако такие проекты, как М12, дают новый виток популярности и добавляют комфорта поездке.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени должна составить около 1961 километра. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря 2023 года по видеосвязи открыл участок трассы от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».