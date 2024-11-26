Сергей Иванов: Уверен, саммит БРИКС привлечет иностранных туристов в Татарстан

Прошедший в Казани саммит БРИКС в течение ближайших нескольких лет привлечет туристов из других стран в Татарстан. Таким мнением с «Татар-информом» поделился председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Благодаря саммиту БРИКС интерес к Татарстану существенно вырос. С точки зрения туризма мы почувствуем эффект в 2025, 2026 и 2027 годах. Это не моментальный процесс. Уверен, будет приток иностранных туристов», - отметил собеседник агентства.

Такой же эффект, который придал импульс развитию международного туризма в Татарстане, придало проведение Универсиады в 2013 году. После этого много лет виден был рост числа иностранных туристов, посетивших республику, добавил Иванов.