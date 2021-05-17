Сергей Иванов: Турпоток в РТ в прошедшие майские праздники превзошел результат 2019 года

Туристический поток в Татарстан на прошедших майских праздниках превзошел аналогичный показатель в 2019 году. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Новый теплый туристический сезон начался для Татарстана очень активно. Майские праздники оказались длиннее, чем обычно. При этом отели были заполнены туристами. И если мы посмотрим статистику по туристическим центрам, то можем заметить, что они идут с опережением плана», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что в среднем турпоток в туристических центрах республики вырос на 10-15% по сравнению с 2019 годом. При этом Иванов связал повышение с закрытием границ в такие курортные страны, как Турция и тем, что дни с 4 по 7 мая для жителей страны были нерабочими, что позволило им не прерывать отдых.

«Раньше мы видели просадку с 4 по 7 мая из-за того, что они были рабочими. В этом году и в этот период загрузка отелей достигала 100%», — сообщил Иванов.

При этом глава Госкомитета РТ по туризму подчеркнул, что во время праздников многие туристы предпочли путешествия на собственном автомобиле.