Сергей Иванов: Строительство трассы М12 выведет автотуризм в Татарстане на новый уровень

Строительство трассы М12 поможет вывести автотуризм в Татарстане на новый уровень. Благодаря новой дороге путешественники смогут добираться из Москвы и ближайших областей до Татарстана намного быстрее, что привлечет новый поток туристов в регион. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Это будет очень „сладкий“ рынок для нас. До Татарстана смогут добираться намного быстрее. Причем мы говорим не только о восточной стороне, но и о путешественниках из Екатеринбурга, Уфы и другие города. Это принципиально изменит нашу транспортную доступность», — отметил собеседник.

По его словам, Татарстан может в ближайшие годы стать одним из лидеров развития автотуризма в стране в целом. Для этого в регионе нужно создать сеть автокемпингов для удобства туристов.

«Наша цель — сделать Татарстан комфортным как для тех автопутешественников, которые едут именно в республику, так для тех, кто проезжает транзитом. Мы планируем нарастить соответствующую инфраструктуру, чтобы в разных местах было больше автокемпингов», — добавил Иванов.

При этом он подчеркнул, что кемпинги будут круглогодичными и при этом должны соответствовать определенным стандартам. Должны быть площадка для стоянки автомобиля, где можно набрать чистую воду, подключиться к стационарному источнику электроэнергии, и небольшая прилегающая территория, где можно поставить столик и стулья.

«Кроме того, нужно обеспечить комфортный въезд и выезд, а также удобную логистику для того, чтобы легко найти это место. В идеале это должна быть территория, прилегающая к гостиничному комплексу», — сообщил Иванов.

По его словам, сейчас в Татарстане существуют три таких площадки, также три-четыре таких объекта планируют открывать ежегодно.