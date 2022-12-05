Сергей Иванов рассказал, чем «Великий Волжский путь» лучше «Золотого кольца России»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Маршрут «Великий Волжский путь» предоставляет туристам большее разнообразие культур, развлечений и кухни, чем «Золотое кольцо России». Таким мнением на пресс-конференции в «Татар-информе» поделился председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«„Золотое кольцо России“ традиционно ассоциируется с православными точками притяжения. Сейчас во многих городах появились интересные исторические центры, но наполнение этого маршрута в целом довольно однообразно. У „Великого Волжского пути“ есть и природные достопримечательности, среди них сама Волга и разные заповедники. За одну поездку можно посмотреть культуры разных республик, а также исторические и новые объекты, поесть много разной и вкусной еды», — заявил спикер.

По его словам, проект «Великого Волжского пути» имеет огромнейшую перспективу. Уже в этом году были запущены некоторые речные рейсы, в том числе между Казанью и Чебоксарами. Он показал неплохие результаты: за почти 200 поездок перевезено порядка 18 тыс. человек.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Конечной целью проекта „Великий Волжский путь“ является создание новых длинных машрутов на средней Волге и восстановление межрегиональных речных перевозок. С помощью него мы получим большое количество возвратных туристов, а реку используем как транспортную артерию для перемещения туристических потоков», — пояснил Иванов.

Главным ограничением для полноценного запуска маршрута стало плохое состояние речного туристического флота на Волге. Судов не хватает на всех желающих туристов, а старые корабли нуждаются в обновлении, сообщил он.

«Татарстан в части речного флота выглядит лучше, чем многие регионы Поволжья. У нас практически во всех туристических центрах есть причальные стенки, но в части из них нужно провести капитальный ремонт. Основной сдерживающий фактор развития „Великого Волжского пути“ — отсутствие флота в регионах. Летом на туристические суда сложно приобрести билеты», — отметил председатель Госкомитета РТ по туризму.

Помимо ремонта старых судов, необходимо строить новые. По предварительным расчетам, в полной мере «Великий Волжский путь» сможет работать через три-четыре года, если производство скоростных судов выйдет на темп в 6-7 для всех регионов, заключил Иванов.