Сергей Иванов: Путешествие в Болгар должно погружать человека в мир Волжской Булгарии

В Болгаре прошла стратегическая сессия по развитию туризма. На нее собрались представители туроператоров, местные предприниматели, занятые в туристической сфере, и руководство района.

«От стратегических сессий мы ждем рождения новых идей и проектов, которые мы могли бы реализовать в районах, в том числе, Великом Болгаре. Хотим составить шорт лист из нескольких идей по пяти направлениям, чтобы перезагрузить туризм здесь. Думаю, уже через год мы увидим результат», – сообщил «Татар-информу» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По его мнению, к снижению турпотока в Великом Болгаре привела целая совокупность факторов: снижение по стране в целом внутреннего турпотока, рост цен, однообразность программ, недостаточное количество активностей и др.

«Сейчас мы должны в осложненных условиях придумывать новые идеи, фишки и предложения, чтобы привлекать новую аудиторию и побудить вернуться снова тех, кто уже посещал Великий Болгар», – уверен Иванов.

Должны появиться комплексные тематические программы посещения Великого Болгара. Пока туры представляют собой лишь визит в местный музей, считает собеседник агентства.

«Это должно быть целое путешествие в Волжскую Булгарию с тематическим погружением, в том числе через кухню, события и так далее, чтобы человек мог почувствовать дух того времени и прожить небольшую историю за то время, пока он здесь. Болгар должен стать одним из магнитов, из-за которых люди посещают Татарстан», – добавил он.

По его словам, сегодня все предлагаемые туры в Болгар очень однообразны и не предлагают уникального продукта, а также люди не знают, чем заняться после посещения музея-заповедника. При этом в Татарстане создана одна из лучших в стране туристических инфраструктур, которой необходимо пользоваться, особенно в местах размещения объектов ЮНЕСКО.

Такие же стратегические сессии пройдут в Чистополе, Биляре, Елабуге и Свяжске.