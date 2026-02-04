Сергей Иванов призвал предприятия Татарстана участвовать в SunnyФЕСТ

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Строительство саней и участие в SunnyФЕСТ может стать хорошим форматом объединения коллектива предприятий. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В процессе создания саней должна возникнуть идея, как они должны выглядеть. Затем нужно найти материалы, все смастерить, придумать креативный выход команды. Это очень увлекательно. Рекомендую всем предприятиям привлечь к этому мероприятию сотрудников. Получается очень объединяющий процесс», – заявил он.

Сам Госкомитет в один из годов участвовал в SunnyФЕСТ со своими санями. По поводу этого года Иванов с улыбкой ответил: «Сани строим. Надеемся, что состоится наш заезд».

Число участников ежегодно доходит до сотни. Поучаствовать в мероприятии приезжают экипажи из многих районов Татарстана и других регионов страны. Всего предусмотрено пять номинаций. Будут оценивать не только скорость саней, но и их внешний вид, креативный подход и самопрезентацию экипажей. Также есть специальная номинация от программы «Зима в Татарстане», ее победитель получит 50 тыс. рублей.

«SunnyФЕСТ стал ярким, масштабным, традиционным праздником. Мы соберем десятки команд со всей России, тысячи зрителей. Программа обещает быть насыщенной и интересной. Предусмотрены кубки и медали», – добавил руководитель Исполкома Мамадышского района Артур Ефимов.

Особенно он выделил площадку для хоккея в валенках, которая будет доступна для участников и гостей фестиваля.

«Зима в Татарстане» – продолжение проекта «Лето в Татарстане», запущенного по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова для создания единой афиши всех событий в республике, проходящих на открытом воздухе. Проект направлен на развитие комфортных общественных пространств, поддержку местных инициатив и создание среды, в которой каждый сможет поучаствовать в культурной жизни республики.