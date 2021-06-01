Сергей Иванов пригласил татарстанцев в путешествие по «Великому Волжскому пути»

Этим летом татарстанцы смогут отправиться в путешествие в соседние регионы туристическим маршрутом «Великий Волжский путь». Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Приглашаем наших жителей посетить соседние регионы, путешествовать по маршруту „Великий Волжский путь“. На сегодняшний день существует более 20 межрегиональных маршрутов, которые охватывают соседние регионы — Йошкар-Олу, Чебоксары, Самару, Ульяновск, Пензу, Нижний Новгород. Можно совершить одно-, двух- или трехдневное путешествие. Более 40 туроператоров реализуют эти маршруты», — рассказал он.

Проект состоит из серии межрегиональных маршрутов по 14 субъектам Приволжского Федерального округа, объединяет пять городов-миллионников, семь международных аэропортов, три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и пять курортов федерального значения. Туристы могут приобрести организованный тур у туроператора или отправиться по маршруту самостоятельно.