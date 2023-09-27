Сергей Иванов поздравил жителей Татарстана с Днем туризма

Председатель Госкомитета Татарстана Сергей Иванов поздравил жителей республики, работников туристической отрасли с Днем туризма.

Иванов напомнил, что в настоящее время в отрасли туризма и гостеприимства в Татарстане задействовано порядка 50 тысяч человек. «Все вместе мы делаем людей немного счастливее, показывая им нашу культуру и традиции, угощая самым вкусным, что у нас есть, встречая и провожая в любое время дня и ночи, рассказывая о наших самых сокровенных местах, показывая, как мы издревле умеем работать руками и приглашая на наши самые яркие праздники», – пишет председатель Госкомитета.

Он привел слова Президента РФ Владимира Путина, который на совещании по вопросам внутреннего туризма отметил, что у России есть всё для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы. «Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал. По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире, а значит, и поездки, маршруты, виды познавательного и оздоровительного туризма у нас возможны буквально на любой вкус», – подчеркнул глава государства.

Добавим также, что по указу Президента РФ в стране реализуется проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках проекта в Татарстане запланирована реализация трех региональных проектов: «Развитие туристической̆ инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма».

На выполнение мероприятий в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 709,9 млн рублей (594,2 млн рублей – из федерального бюджета, 115,7 млн рублей – из бюджета РТ).