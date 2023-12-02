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Сергей Иванов открыл программу Дня Татарстана в павильоне «Туризм» на форуме «Россия»
Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов открыл концертную программу в павильоне «Туризм» на полях выставки-форума «Россия» в Москве, где сегодня проходит День республики. Он поприветствовал гостей площадки и пригласил их принять активное участие в событиях.
«Вы сможете всё узнать о Татарстане, попробовать сделать что-то своими руками, получить интересные призы. И даже купить или выиграть в розыгрыше путевку в санатории Татарстана», – сказал председатель комитета.
Он анонсировал выступление различных коллективов, а также мастер-классы для посетителей. Гостям также презентуют туристический потенциал республики. В павильоне также будут работать туроператоры.
Татарстан на выставке представлен в пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.
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