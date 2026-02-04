Сергей Иванов: Обсуждаем появление прямых авиарейсов из Казани в Саудовскую Аравию и Оман

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Вместе с казанским аэропортом обсуждается появление прямого авиасообщения между Казанью и Саудовской Аравией, а также Оманом. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы рассматриваем страны Персидского залива, прежде всего Саудовскую Аравию и Оман. Пока туда можно добраться только из Москвы. Для нас это перспективные направления. Пока все на уровне обсуждения. Говорим о рейсе в Джидду, потому что город рядом с Меккой, и в Рияд. В Омане – в столицу, Маскат», – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, рассматривается и расширение направлений рейсов в Китай, так как страна стала крайне востребованной для туристов из Татарстана, добавил Иванов.