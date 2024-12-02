Сергей Иванов о турналоге: «Это важное средство для улучшения инфраструктуры»

С 1 января 2025 года муниципалитеты Татарстана будут вправе самостоятельно устанавливать туристический налог. Решение о его введении уже приняли в Казани, Зеленодольске, Елабуге, Болгаре, Азнакаево и нескольких сельских поселениях республики. Он будет входить в стоимость проживания в гостинице и составит порядка 1% от нее, уточнил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Минимальная сумма, но, тем не менее, это очень важное средство для любого муниципалитета для того, чтобы продолжать улучшать инфраструктуру, которой пользуются туристы. И здесь надо признаться, что у Казани огромное количество объектов, которые нравятся туристам, которые необходимо поддерживать. Люди приезжают и отмечают чистоту города, благоустройство общественных пространств. Все, чем пользуются наши гости, наши жители, это надо поддерживать и развивать», – подчеркнул Иванов.

Он также отметил, что введение туристического налога сейчас рассматривают еще в нескольких муниципалитетах Татарстана. Освобождены от него будут льготные категории граждан. Это, например, герои труда, ветераны и участники СВО, лица младше 18 лет и другие.