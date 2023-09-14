Сергей Иванов о послании Раиса РТ: Ориентир на укрепление образовательной и научной сферы

В послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова основной ориентир направлен на развитие в республике образовательной и научной сферы. Таким мнением с «Татар-информом» поделился председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Был также обозначен вектор на дальнейшее развитие сферы туризма, используя все инструменты национального проекта, новых инвестиционных площадок. То есть всё, что повысит уровень жизни людей и привлечет новых туристов», — добавил Иванов.

Он отметил, что Раис РТ поручил продолжать развитие инфраструктуры всех туристических центров и объектов загородного отдыха в республике. Отдельно Иванов уделил внимание проекту в Лаишевском районе.

По его словам, этот проект — самый крупный по инвестиционной емкости. Общий объем инвестиций составляет около 20 млрд рублей, а сам объект появится к 2027 году. Планируется, он сможет обслуживать около 600 тыс. человек в год.