Сергей Иванов о глэмпинге на Карабашском водохранилище: «Холмы, тишина, свежий воздух»

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

В Бугульминском районе Татарстана на берегу Карабашского водохранилища в начале июля был открыт иммерсивный парк-отель «Новая земля». Этот глэмпинг должен стать еще одной точкой притяжения для туристов со всей России. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Парк-отель находится на берегу Карабашского водохранилища. Красивейшие места! Вот эти холмы, тишина, свежий воздух. Просто необычный рельеф — даже для жителей нашей столицы. И таких мест в Татарстане очень много — это и Зеленодольский район, и Тетюшский, и Сабинский. В каждом районе есть много интересного, и практически везде создана инфраструктура», — отметил глава ведомства.

При этом инфраструктура наполнена разным контентом — где-то он культурно-исторический, где-то природный, где-то гастрономический, добавил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, на создание парк-отеля «Новая земля» была направлена федеральная субсидия в размере 45 млн рублей, выигранная в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», и собственные средства. Глэмпинг обустраивается на территории действующих баз отдыха «Нептун», «Чайка» и «Дружба» на берегу Карабашского моря.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.