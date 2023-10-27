Сергей Иванов: Новый курорт в Лаишево сможет привлекать более 600 тыс. туристов в год

Новый курорт в Лаишевском районе Татарстана, строительство которого должно завершиться в 2027 году, сможет привлекать примерно 600 тыс. туристов ежегодно. Об этом сообщил Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В этом году проект „Казань марина" прошел защиту на совете директоров „Туризм.РФ", был поддержан, и теперь мы движемся в сторону практической реализации. Он предполагает создание круглогодичного курорта, ядром которого станет яхтенная марина. Будет создано более 1,2 тыс. дополнительных гостиничных номеров. Мы считаем расположение этого проекта очень удачным, поскольку помимо того, что он располагается на Великом Волжском пути, рядом находятся много интересных мест: это и Великий Болгар, и Камское Устье, и Алексеевск, и многие другие. Всё это станет более доступным для тех, кто перемещается по воде. Люди там смогут комфортно и интересно проводить не менее пяти дней и ночей. Благодаря этому проекту мы сможем привлекать в Татарстан дополнительно не менее 600 тыс. человек в год», — поделился ожиданиями Иванов.

Общий объем инвестиций в курорт составляет не менее 24 млрд рублей. Сейчас вся территория курорта разделена на девять инвестиционных лотов, идет поиск потенциальных инвесторов. Как раз встреча с одним из них сегодня состоялась у Раиса Татарстана Рустама Минниханова. РСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» будет заниматься созданием самой яхтенной марины.

«Любая яхтенная марина требует постоянного внимания. У нас есть большой опыт в этой области. Казань станет столицей речного яхтенного туризма. Этот проект очень важен. Сейчас планируются инвестиции около 1,5–2 млрд рублей, но это не только марина, но и гостиницы, которые идут в составе нашего лота. Впервые я оказался в Лаишеве полтора года назад и влюбился в это место. Оно имеет большие преимущества по сравнению с другими вариантами, здесь виден большой потенциал», — сообщил генеральный директор «Яхт-клуба Санкт-Петербурга» Владимир Любомиров.

По его словам, уже в следующем году начнется проектирование и предварительные строительные работы. И уже через два-три года марина сможет принять первых туристов, заверил он.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен глава государства.