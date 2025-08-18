news_header_top
Общество 18 августа 2025 12:33

Сергей Иванов: Можем получить большой поток туристов, если запустим авиарейс до Урумчи

Татарстан может получить большой поток туристов из Китая, если возобновит прямое авиасообщение с городом Урумчи в Синьцзян-Уйгурском районе КНР. Таким мнением с «Татар-информом» поделился председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Для нас Китай – партнер №1 в плане развития туристических направлений. У нас уже есть прямой авиарейс из Казани в Шанхай, в свое время был еще и в Урумчи. Летал чартер, на нем приезжало множество туристов. Синьцзян-Уйгурский район – ближайший к Татарстану, до него лететь пять часов. Очень перспективно, если появится такой рейс. Мы можем рассчитывать на большой поток туристов оттуда», – подчеркнул Иванов.

В свою очередь, для туристов из Татарстана Урумчи может стать транспортным хабом для путешествий по Азии, добавил он.

«Возобновление такого авиасообщения возможно, но пока конкретных планов нет. Однако завтра в Госкомитете у нас пройдет встреча по развитию сферы туризма между Татарстаном и Синьцзян-Уйгурским районом КНР, там мы уже обсудим конкретные перспективы», – заявил Иванов.

#туризм в татарстане #форум РОСТКИ
