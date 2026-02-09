Сергей Иванов: Мамадышский район становится одним из центров туризма в Татарстане

В Мамадышском районе появляется все больше крупных туристических объектов и точек притяжения, что позволяет ему претендовать на статус одного из турцентров республики. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В Мамадышском районе очень активно развивают туризм на своей территории. За последние годы здесь появилось много интересных объектов. Предприниматели Мамадышского района получили субсидии более 30 млн рублей благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство». На эти средства, например, создали пляж на реке Вятка и построили комплекс домов для тех, кто проезжает по трассе М7 и хочет переночевать на берегу Вятки. На сегодняшний день Мамадышский район становится еще одним центром нашего татарстанского туризма, привлекая не только жителей республики, но и гостей из других регионов. Например, на горнолыжный курорт приезжают гости из Москвы и соседних областей. А на фестиваль Sunny Фест – туристы из Ульяновска, Московской области, Чебоксар. Я приглашаю всех татарстанцев приехать сюда, увидеть эту красоту: саму Вятку, горнолыжный комплекс, пожить в этих классных домиках и попробовать вкусную местную кухню, особенно рыбу», – отметил он.

Ядром туристической инфраструктуры стал всесезонный курорт «Вятка», открытый в 2025 году. Он включает три горнолыжных спуска протяженностью 850, 550 и 500 метров, фуникулер, освещенную трассу для тюбинга и веревочный парк. За первый месяц 2026 года курорт посетило более 10 тыс. человек. В конце февраля там пройдет первенство Республики Татарстан по горнолыжному спорту.

Кроме того, благодаря победе в конкурсе грантов для малых городов, удалось благоустроить общественное пространство, прилегающее к горнолыжному комплексу. Проект преобразил территорию: здесь проложили удобные дорожки, установили объекты для отдыха туристов и жителей, а также построили стильный павильон проката. Подготовку заявок курировала команда Фонда «Институт развития городов РТ».