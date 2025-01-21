Сергей Иванов: К 2035 году хотим достигнуть 10 млн туристов в год в Татарстане

Сергей Иванов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Число посетивших Татарстан туристов в 2024 году, согласно предварительным подсчетам, достигло 4,4 млн человек. Следующая цель — к 2035 году достигнуть показателя в 10 млн человек. Об этом на итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил его председатель Сергей Иванов.

«Мы видим, что мы уже вплотную приближаемся к цифре в 5 млн туристов, о которой десять лет назад только мечтали. Учитывая богатый туристический потенциал нашей республики, сегодня мы должны ставить себе планку в 10 млн туристов к 2035 году», — заявил он.

Иванов обозначил и основные проблемы, которые предстоит решить для достижения этого показателя. Среди них — замедление темпа прироста турпотока из-за высоких цен и нехватки номерного фонда, а также массовых мероприятий и кадров в сфере туризма.