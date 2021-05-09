Сергей Иванов и Фаргат Мухаметов поздравили в Болгаре узницу фашистских концлагерей

Глава Спасского района РТ Фаргат Мухаметов и председатель республиканского Госкомитета по туризму Сергей Иванов поздравили бывшую узницу фашистских концлагерей Накию Хамидуллину с Днем Победы.
Накия Хамидуллина — единственный в Болгаре живой свидетель трагических событий Великой Отечественной войны. В детстве она попала в концлагерь — маленькой девочке в те годы пришлось пережить многое.
Накия Хамидуллина не любит делиться воспоминаниями тех страшных лет, но, как и все ветераны, желает одного: «Чтобы не было войны!».
Фаргат Мухаметов пожелал Накие Ситдиковне долгих мирных лет жизни, пообещал помочь подправить дом и организовать лечение глаз.
Сергей Иванов вручил женщине торт и цветы. «Еще раз поздравляем Вас от имени Президента Республики Татарстан, Правительства, Госсовета Татарстана. За Ваш труд спасибо огромное», — сказал гость из Казани.
Несмотря на проблемы со здоровьем, ветеран, отпраздновавшая в этом году 90-летний юбилей, до сих пор ведет активную деятельность, голосует на выборах, присматривает за хозяйством. И высокопоставленных гостей она также не забыла пригласить к праздничному столу.
К поздравлениям присоединились артисты районного Дома культуры, одетые в военную форму, они исполнили фронтовые песни, в том числе и легендарную композицию «День Победы». Долгих лет жизни и здоровья ветерану также пожелал заместитель руководителя исполкома района Евгений Савинов.
Фотографии предоставлены газетой «Новая жизнь».