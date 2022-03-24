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Ру Тат
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Путешествия и туризм
24 марта 2022  16:43
Арсений Каримов

Сергей Иванов: Гостиницы Татарстана стараются удержать цены как можно ниже

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Гостиницы и поставщики туристических услуг стараются удержать цены как можно ниже, потому что сфера сама по себе крайне конкурентна. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Это не монопольный рынок, а высококонкурентная среда. Если в отеле поднять цены в два раза, то все уйдут в отель напротив, который цены не поднимал. У нас только в Казани около 200 подобных заведений», – отметил собеседник.

Кроме того, до конца года в Татарстане планируется появление более 10 новых глэмпингов.

#Сергей Иванов #туризм в татарстане
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