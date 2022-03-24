Сергей Иванов: Гостиницы Татарстана стараются удержать цены как можно ниже

Гостиницы и поставщики туристических услуг стараются удержать цены как можно ниже, потому что сфера сама по себе крайне конкурентна. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Это не монопольный рынок, а высококонкурентная среда. Если в отеле поднять цены в два раза, то все уйдут в отель напротив, который цены не поднимал. У нас только в Казани около 200 подобных заведений», – отметил собеседник.

Кроме того, до конца года в Татарстане планируется появление более 10 новых глэмпингов.