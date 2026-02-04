Сергей Иванов: Горнолыжный курорт в Мамадышском районе запустился очень успешно

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Горнолыжный курорт в Мамадышском районе, который работает с начала этого года, уже снискал популярность и привлекает внимание многих любителей спорта. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Курорт запустился очень успешно, народу много. Туда удобно добираться жителям Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска. Созданы хорошая трасса, подъемник, есть точка проката оборудования. При этом цены ниже, чем на более раскрученных курортах», – отметил собеседник агентства.

Кроме того, рядом с курортом установили а-фрейм-домики, что позволяет переночевать рядом с трассой и провести там сразу несколько дней, добавил он.