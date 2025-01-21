Сергей Иванов: «Если бы 10 млн туристов приехали сейчас в Татарстан, был бы коллапс»

В Татарстане с начала года туристический налог ввели в Казани и шести районах Татарстана. Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов считает, что он станет «вечным двигателем» для отрасли. На что пойдут деньги, зачем ведомство решило поставить на учет экскурсоводов и проинспектировать гостиницы – в репортаже «Татар-информа».





Одной из ключевых тем заседания итоговой коллегии Госкомитета по туризму стал туристический налог

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отели инвестировали 1 млрд рублей в ремонт гостиниц к саммиту БРИКС

На итоговую коллегию Госкомитет по туризму РТ пригласил гостей не в традиционный конференц-зал, а в гостиницу – Ramada by Wyndham Kazan City Centre с вывеской «четыре звезды». К слову, это одна из гостиниц, которая прошла апгрейд перед саммитом БРИКС – здесь сделали президентский люкс, где во время самого мероприятия останавливался глава Палестины Махмут Аббас.

Всего же Казань приняла более 5 тыс. членов официальных делегаций в дни саммита БРИКС. Многие гостиницы переформатировали к этому событию. 14 отелей сделали президентские номера и апартаменты категории люкс. В целом отельеры инвестировали более 1 млрд рублей в обновление номерного фонда, сообщил на коллегии Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Обсудить итоги года в туризме Татарстана приехали множество высоких гостей, в том числе генеральный консул Китая в Казани Сян Бо и Генеральный консул Казахстана – Ерлан Искаков, а также те, кто развивает отрасль туризма в столице Татарстана и районах республики.

Обсудить итоги года в туризме Татарстана приехали множество высоких гостей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Туристический налог введен с начала января в Казани и шести районах Татарстана

Одной из ключевым тем заседания коллегии стал туристический налог. Сергей Иванов напомнил, что с этого года муниципалитеты могут вводить его по своему усмотрению. В Татарстане этим правом с 1 января воспользовались в Казани, Азнакаевском, Зеленодольском, Чистопольском, Менделеевском, Спасском и Верхнеуслонском районах.

«Средства от туристического налога попадают в бюджет самих муниципалитетов. Они сами решают, куда их направить. Первая отчетность будет по итогам первого квартала. Мы посмотрим на результаты тех, кто уже его ввел, потом будут приниматься решения по остальным. Важно, чтобы это не стало дополнительной нагрузкой для бизнеса, причем не столько финансовой, сколько административной», – пояснил Иванов.

Причем платит налог не турист, а объект, где он останавливается. Сейчас в семи муниципалитетах он составляет 1% от суммы чека в гостинице при минимальной ставке в 100 рублей.

«На эти средства муниципалитет сможет дальше развивать инфраструктуру, создавать средства размещения и так далее. Получается вечный двигатель отрасли. При этом цена в средствах размещения формируется в зависимости от рынка. Я не думаю, что введение туристического налога отпугнет туристов, сумма несущественная. Для стоимости поездки это не критично, мы пока остановились на 1%, дальше посмотрим», – заявил Сергей Иванов.

Сергей Иванов считает, что туристический налог станет «вечным двигателем» для отрасли Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы смотрели на опыт других стран, там туристический налог влиял положительно»

Перед введением туристического налога в Татарстане был проанализирован такой опыт в других городах и странах

«В тех странах, где был введен туристический налог, он влиял положительно. Это стало дополнительным инструментом развития территории. Важно правильно выстроить систему его применения. Можно остаться на 1%, а можно увеличить до 5%. Кроме того, нужно регулировать вопрос расходования средств. Нужно, чтобы жители и бизнес видели изменения, которые происходят с введением туристического налога», – считает Иванов.

Одной из главных проблем в этом направлении остается частный сектор квартир, которые сдают туристам. Они не попадают под действие системы налогообложения и этот рынок никем не регулируется. Между тем в частном жилье останавливается больше половины туристов, приезжающих в Татарстан.

«Если у нас будет развиваться только сдача квартир, то ни о каком долгосрочном развитии речи идти не может. Этот вопрос нужно решать на законодательном уровне, а также создавать в гостиницах соответствующие условия, чтобы привлекать туристов», – подчеркнул Иванов.

В частном жилье останавливается больше половины туристов, приезжающих в Татарстан Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К 2035 году в Татарстан планируют привлечь 10 млн туристов

Сергей Иванов поделился и дальнейшими планами по привлечению туристов. Прогноз масштабный – к 2035 году хотят достичь показателя в 10 млн человек, при этом по итогам 2024 года ожидается цифра только в 4,4 млн.

«Для этого нам необходимо еще очень много сделать, чтобы принять 10 млн туристов: развивать инфраструктуру, увеличить число турпродуктов, повышать уровень кадров, готовить специалистов. Это случится не завтра. Если бы столько приехало сейчас, то был бы коллапс», – заявил он.

Среди конкретных задач для достижения целей Иванов назвал увеличение номерного фонда в Татарстане на 50%, а также развитие муниципальных центров, чтобы туристы могли не концентрироваться на двух-трех местах, а мог выбрать множество направлений. При этом важно сохранять имидж республики на высоком уровне.

Для повышения качества турпродукта введут обязательную аккредитацию экскурсоводов Фото: © «Татар-информ»

Все экскурсоводы в Татарстане обязаны пройти аккредитацию до 1 марта

Для повышения того самого качества турпродукта введут обязательную аккредитацию экскурсоводов.

«В отношении экскурсоводов вводится контроль за наличием аттестации и нагрудной карточки при проведении экскурсий. Напомню, что все экскурсоводы должны пройти аттестацию в Госкомитете до 1 марта этого года», – сообщил он.

Проконтролируют и места для размещения туристов – специалисты проверят есть ли они в реестре, соответствуют ли тип и категория заявленным.

Мидхат Шагиахметов назвал большую зону роста туризма в республике, связанную с работой с местными предпринимателями Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Каждый рубль, вложенный в туризм, должен идти на повышение привлекательности республики и повышение качества продукта»

Необходимо, чтобы все средства, попадающие в бюджет от отрасли туризма, были направлены на повышение качества турпродукта, заявил вице-премьер РТ, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«Важно максимально выстроить нашу работу со всеми структурами, в том числе и федеральными, чтобы каждый рубль, вложенный в отрасль, будь то субсидии или туристический налог, должны быть направлены на повышение качества турпродукта и привлекательности республики», – заявил он.

Также Шагиахметов назвал большую зону роста туризма в республике, связанную с работой с местными предпринимателями.

«Показатели в туристической отрасли в Татарстане неплохие, но есть и моменты, которые мы можем использовать эффективнее для развития экономики. Мы пока не очень активно вовлекаем в эту работу местных предпринимателей. В этом республика отстает. Для нас это ориентир на ближайшую перспективу», – подчеркнул он.