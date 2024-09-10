Сергей Иванов: «Через 10-15 лет Казань станет центром международного туризма»

В Татарстане продолжается туристический сезон, поток путешественников в республику не иссякает

Фото: Владимир Васильев / Татар-информ

«География приезжающих туристов в Татарстан расширяется»

В Татарстане продолжается туристический сезон, поток путешественников в республику не иссякает.

«Если анализировать 2024 год по сравнению с 2023 годом, мы видим, что прирост туристического потока в Татарстан продолжается. Точные цифры прироста мы озвучим по итогам года, но по основным туристическим центрам сегодня мы видим, что количество людей увеличивается. География людей приезжающих расширяется», — отметил председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

Он подчеркнул, что туристы стали задерживаться в республике подольше. Иванов пояснил, что основные мировые туристические центры, как правило, гонятся не столько за количеством туристов, сколько за количеством их ночевок.

«Люди проводят все больше ночей, потому что понимают, что есть очень много интересных мест. Есть чем заняться, куда поехать, поэтому их пребывание становится длиннее. Для нас это очень важно», — отметил гость студии.

В этом году также увеличилось количество прямых рейсов (минуя Москву) в Казань.

Сергей Иванов: «К нам стали прибывать туристы из Иркутска, Улан-Удэ, Якутска — раньше из этих регионов в столицу республики приезжали лишь единицы. Казань развивается как некий туристический хаб» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«К нам стали прибывать туристы из Иркутска, Улан-Удэ, Якутска — раньше из этих регионов в столицу республики приезжали лишь единицы. Казань развивается как некий туристический хаб», — сказал глава турведомства.

Второй серьезный фактор, который повлиял на развитие туризма в Татарстане, — это открытие трассы М12.

«Если вы обратите внимание, на улицах нашей республики появилось очень много машин с непривычными для нас регионами. Если раньше в основном мы видели автомобили из Самарской, Ульяновской областей, Чувашии, Марий Эл, Башкирии, то сейчас появились регионы центральной России, с Северо-запада и Востока стало приезжать больше людей на автомобилях. Это очень заметный тренд этого года», — отметил Иванов.

«Необходимо создать комфортные условия для приема высоких гостей и делегаций»

Глава туристического ведомства рассказал и о подготовке к саммиту БРИКС. Сергей Иванов обратил внимание, что самую активную работу в отрасли туриндустрии ведут гостиницы. «Необходимо создать комфортные условия для приема высоких гостей и делегаций», — заметил он.

Более 15 гостиниц создали апартаменты президентского класса, где можно будет разместить лидеров стран или руководителей делегаций.

Очень много гостиниц провели обновление номеров, сделали косметический ремонт фасадов, коридоров, входных зон, конференц-залов, ресторанов.

Очень много гостиниц провели обновление номеров, сделали косметический ремонт фасадов, коридоров, входных зон, конференц-залов, ресторанов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все это позволит встретить гостей в хороших обновлённых номерах с красивыми интерьерами. Активный пункт строительства гостиниц в Татарстане был в период с 2010-го по 2013 год, когда мы активно готовились к Универсиаде. Многим гостиницам уже по 10 — 15 лет. Подготовка к БРИКСУ подтолкнула провести большую реновацию. Все гости, которые приедут до саммита, во время и после, будут жить в обновленных номерах с обновленными интерьерами. Это очень важно. Таким образом мы очень сильно подтягиваем свою гостиничную инфраструктуру», — сказал Иванов.

Помимо этого, Государственный комитет по туризму ведет большую работу с персоналом гостиниц — обучает, как встречать гостей с учетом их культурных особенностей.

«Это нужно для того, чтобы приезжающие гости почувствовали себя в гостеприимном туристическом центре, где знают, как работать с любой категорией гостей, знают требования определенных стран в части питания и обслуживания. Плюс, конечно, это адаптация экскурсионных программ, поиск интересных фактов о Татарстане и Казани, которые бы откликались в их мировоззрении и культурном коде», — заявил председатель ведомства.

«На новых маршрутах загрузка была 40 — 60%, но мы видим, что она постоянно росла. Это говорит о том, что люди делились своими впечатлениями» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«География маршрутов по реке сильно увеличилась»

Сергей Иванов затронул тему водных перевозок. Если раньше был только один маршрут Казань — Чебоксары, то в этом году скоростные метеоры ходили в Нижний Новгород, Чебоксары, заезжали в Козьмодемьянск, далее доходили до Ульяновска. Новинкой этого года стал маршрут Казань — Сарапул.

«География маршрутов по реке сильно расширилась, и я уверен, что те, кто смогли по ним прокатиться, в восторге. Летом по Волге, по Каме, на скоростном метеоре — просто красотища», — отметил Иванов.

Сейчас навигация продолжается и наблюдается высокая загрузка. На отдельных участках она составляет более 95%.

«На новых маршрутах загрузка была 40 — 60%, но мы видим, что она постоянно росла. Это говорит о том, что люди делились своими впечатлениями. И в будущем количество маршрутов и их география будут расширяться. Проект востребован. Люди очень активно путешествуют», — заявил Иванов.

Также в этом году большое количество туристов проехали по национальному маршруту «Великий Волжский путь», который включает в себя Татарстан, Чувашию и Марий Эл. Туристам предлагается комбинированная программа — речная перевозка и перемещение на автобусах.

«Предлагались ночевки во всех 3-х регионах, здесь туристов знакомили с национальными культурными особенностями и кухней. Мы увидели, что туристический продукт, созданный в прошлом году, очень нравится людям», – сказал Иванов.

В этом году Татарстан получил 470 млн рублей на развитие глэмпингов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно, чтобы человек, имея просто хорошее настроение, мог арендовать место в интересной локации»

В этом году Татарстан получил 470 млн рублей на развитие глэмпингов. Финансирование получили проекты, связанные с созданием инфраструктуры для отдыха. Речь идет о кемпингах, автокемпингах, модульных отелях и так далее. Помимо этого, гранты выделены на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство уже существующих, включая навигацию, обеспечение безопасности, организацию зон отдыха.

«Порядка 50 таких объектов работает на территории республики. Из них 31 получил федеральную и республиканскую поддержку. Глэмпинги созданы во многих районах. И это не только ближайшие к Казани глэмпинги, не только в Зеленодольском или Лаишевском районах, но и Тукаевском, Мамадышском, Алексеевском, Чистопольском, Бугульминском и Камско-Устьинском районах», — отметил глава ведомства Сергей Иванов.

По его словам, загородные объекты в ближайшей доступности появились практически у всех жителей республики.

«Чуть позже будет объявлен конкурс Минэкономразвития, и туда можно будет податься на создание модульных некапитальных домиков. Сейчас собираем предварительные заявки. Мы видим, что у предпринимателей зреет уровень понимания, как правильно организовать такие объекты», — заявил Иванов.

Также благодаря единой субсидии будут создаваться в том числе и бюджетные, доступные точки отдыха — это кемпинги, стоянки.

«Важно, чтобы любой человек, имея в багажнике палатку, котелок и просто хорошее настроение, мог выехать и арендовать место за 500 рублей для установки этой палатки и спокойно провести время в интересной локации. Глэмпинг — это сегмент, как правило, чуть подороже. И условия, безусловно, там более комфортные – горячая вода, отопление. Инфраструктура должна быть разная для разных целевых групп», — рассказал об альтернативах отдыха Иванов.

«Все приезжающие сюда отмечают, как здесь все вкусно. У нас необычные блюда, очень качественная еда» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Турист на поляну с комарами не совсем готов ехать»

Сергей Иванов также поделился своим видением, какими будут Казань и Татарстан через 10 — 15 лет. По мнению руководителя турведомства, Казань станет полноценным центром международного туризма.

«Наша республика — это богатейший регион, у нас есть практически все. Да, может быть, у нас нет тёплого Средиземного моря, но есть огромные водоемы, прекрасные природные локации, богатейшее культурно-историческое наследие. У нас прекрасная инфраструктура, хорошая транспортная доступность. И самое главное, у нас есть люди, которые с радостью встречают гостей — жителей других регионов и стран. И это показывает, что перспективы у нашей республики колоссальные», — заявил Иванов.

По его словам, в Татарстане можно правильно и гармонично развивать инфраструктуру, увеличить туристический поток в несколько раз. Он убежден, что сегодня иностранные туристы, приезжая в Россию, знают, что обязательно должны посетить Казань.

«Все приезжающие сюда отмечают, как здесь все вкусно. У нас необычные блюда, очень качественная еда. Казань можно назвать гастрономической столицей», — отметил глава ведомства.

Иванов считает, что для развития туризма необходимо большое количество дополнительных гостиниц, новых глэмпингов, увеличение объема речных перевозок и обустройство больших курортов — таких как «Казань марина».

«Развитие инфраструктуры должно идти опережающими темпами. Сейчас турист просто куда-то в лес, например, на поляну с комарами не совсем готов ехать. Или он съездит туда только один раз. Поэтому задача — создавать очень комфортные условия для жителей республики и для тех, кто к нам будет приезжать в гости», — заключил Сергей Иванов.