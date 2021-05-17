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Ру Тат
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17 мая 2021  14:34
Арсений Каримов

Сергей Иванов: Будем продвигать туристический бренд РТ в Мурманске и Санкт-Петербурге

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В ближайшее время туристический бренд Татарстана начнут активно продвигать в Мурманске и Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы покажем все, что в Татарстане есть: культурные достопримечательности, гастрономия, природа и многое другое. Мы видим для себя в Мурманске новый рынок. Для Петербурга у нас вообще уже сформирован туристический пакет», — сообщил собеседник.

Он подчеркнул, что сейчас, в летнее время, будут меньше привлекать туристов из южных городов, но зимой можно будет ждать людей и оттуда.

Сергей Иванов госкомитет по туризму рт
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