Сергей Иванов анонсировал большое количество событийных мероприятий в Татарстане

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов анонсировал проведение в этом году большого количества фестивалей. Об этом он рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Госкомитетом сейчас проводится конкурс на организацию и проведение событийных мероприятий. И мы видим, что заявок от туристических центров достаточно много. Поэтому туристы, приезжающие в Татарстан, смогут посетить все эти фестивали, праздники», – заявил он.

Иванов уточнил, что результаты конкурса будут объявлены в ближайшее время.

«Мы официально сообщим, кто стал победителем, какие мероприятия будут радовать в нашей республике татарстанцев и жителей соседних регионов», – отметил он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С каждым годом увеличивается количество речных маршрутов и перевезенных водным транспортом пассажиров, добавил председатель Госкомитета РТ по туризму.

«По сути, мы возвращаемся к тому, что потеряли в нашей стране на какой-то период времени. За прошлый год у наших основных туристических центров, которые находятся на реке, высокие показатели по турпотоку: более 1,5 млн – Свияжск, более 700 тыс. – Великий Болгар, свыше 700 тыс. – Елабуга, более 80 тыс. – Чистополь и свыше 200 тыс. – Тетюши», – констатировал он.

Иванов призвал татарстанцев пользоваться туристическими возможностями республики и соседних регионов России, путешествуя на «Метеорах».

«И, конечно, мы ждем гостей из других регионов, которые на современных скоростных судах могут добраться до Татарстана, посмотреть наши туристические центры и замечательно здесь провести время», – подчеркнул он.