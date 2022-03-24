Книги XVI века и иконы: Музей старообрядчества начнут активнее продвигать среди туристов
Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов посетил Музей истории старообрядчества, где осмотрел уникальную для Казани экспозицию старинных вековых книг и икон, церковной утвари и одеяний священнослужителей. По итогам визита Иванов намерен дать поручение Туристско-информационному центру Казани, турфирмам города об активном извещении гостей города и республики о Музее истории старообрядчества, открытом в декабре 2020 года с участием Президента РТ Рустама Минниханова.
Особенное впечатление на главу Комитета произвело то, что все предметы локального, казалось бы, музея — не муляжи и копии, а подлинники. Иванов с неподдельным интересом уточнил, какие же самые старинные из представленных экспонатов. Оказалось, что это книги, датируемые еще XVI веком.
Отец Роман Донцов отметил, что в среде старообрядцев такие богословские книги до сих пор хранятся в некоторых семьях и их до сих пор читают бабушки.
«Можем организовать мастер-класс по книгам: из чего она сделана, как ее реставрируют, какие там узоры…» — пояснил отец Роман.
«Не помню, чтобы где-то еще в Казани это всё в таком открытом доступе было», — констатировал Сергей Иванов.
В ходе беседы выяснилось, что предки главы Госкомитета РТ по туризму тоже были старообрядцами.
«Я даже предполагаю, что мой прадедушка 1896 года рождения был старообрядцем. Он не был сильно религиозным, но… Фамилия его Филимонов, жил на Ферме. Я застал его еще живым», — вспомнил Иванов.
Хранитель фондов Музея старообрядчества Роман Царевский, много времени проводящий за изучением архивов и родословных, тут же подтвердил, что существовали старообрядцы Филимоновы — федосеевцы, родня семьи Шабановых. Музей располагает настоящей метрической книгой, найденной в свое время, по словам Царевского, «практически в земле». В ней имеются записи о рождении и смерти с 1917 по 1939 год. С помощью этой книги тем, кто ищет своих предков, Музей старообрядчества помогает восстановить утерянную информацию.
Отец Роман признался, что старообрядцам хотелось бы шире извещать казанцев и гостей города о Музее истории старообрядчества. Пока, по его словам, «большая часть просто не подозревает, что здесь есть».
«Я думаю, что 99,9% думают, что храм закрыт. Тема старообрядцев для многих непонятна: кто это, что это? Вы ее раскрываете очень хорошо, и люди должны понять, чем отличается старообрядец от православного в обычном понимании. У вас такая коллекция книг! Можно начать с чего? Первое — привести сюда Гильдию экскурсоводов, сделать для них презентацию. Второе — туристические компании, туроператоры. Наш туристско-информационный центр, который расположен на Баумана, может всем входящим раздавать ознакомительные флаеры вашего музея. Я дам им поручение. Третье — информационные материалы. Насыщать информацией приезжающих туристов, принимающих туроператоров и экскурсоводов, водящих экскурсии», — резюмировал Сергей Иванов.
Он также отметил, что необходимо будет не только провести презентацию музея для экскурсоводов, но и организовать для них обучение, чтобы они могли ознакомительно заинтересовывать Музеем истории старообрядчества туристов во время других тематических экскурсий.