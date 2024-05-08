Сергей Ионенко: Отец не просто прошел войну, он занимался написанием истории боев

Директор Учебно-методического центра КФУ Сергей Ионенко присоединился к патриотическому флешмобу «Мой Герой — моя семья». Он рассказал «Татар-информу» о своем отце Иване Михайловиче — участнике Великой Отечественной войны.

Иван Ионенко — доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки ТАССР. Был заведующим кафедрой истории СССР Казанского университета. Родился 10 июня 1913 года в многодетной крестьянской семье Смоленской губернии. После окончания Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена по распределению был направлен на работу в Казанский государственный педагогический институт. Так он с женой и недавно родившимся сыном Дмитрием приехал в Казань.

Фото предоставлено родственниками Ивана Ионенко

«Иван Михайлович приступил к преподаванию отечественной истории в Казанском государственном педагогическом институте, одновременно являясь замдекана исфилфака КГПИ, а в начале мая 1941 года был мобилизован на военные сборы в 208-й стрелковый полк 18-й Казанской стрелковой дивизии. В первый день войны, 22 июня, после обеда их полк первым эшелоном был направлен в прифронтовую зону на границе с Белоруссией. К началу июля 1941 года 18-я Казанская стрелковая дивизия заняла полосу обороны в 40 километров на левом берегу Днепра от Орши до Шклова, на направлении главного удара немецкой группы армий „Центр”. Там младший лейтенант Иван Ионенко командовал взводом в 208-м полку», — изложил педагог начало военной биографии своего отца.

По словам собеседника агентства, в бою 12 июля 1941 года с прорвавшимися на левый берег Днепра фашистами во время контратаки Ионенко был ранен в ногу, после чего с группой раненых бойцов чудом избежал окружения и попал в Тулу. А оттуда был направлен в госпиталь в Пензу.

«Там отец получил первую за неделю после ранения квалифицированную медицинскую помощь. Он был в числе первых раненых, прибывших в Пензу с фронта. Этот город был определен одним из главных центров приема раненых юго-западного направления», — отметил ученый.

Он добавил, что Иван Михайлович был участником Смоленского сражения 1941 года. «Сама 18-я Казанская стрелковая дивизия до конца выполнила свой боевой долг, попав в окружение, сражалась героически. Из 15-тысячной Казанской дивизии организованно с дивизионным знаменем во главе с комдивом и остатками полков из окружения вырвалось не более 100 бойцов и командиров. Многие погибли, часть попала в плен, были и те, кто продолжил борьбу в партизанских отрядах», — подчеркнул спикер.

После госпиталя Иван Ионенко вернулся в Казань и участвовал в формировании 334-й стрелковой дивизии, служил в оперативном отделе ее штаба. «Потом его перевели в 4-ю ударную армию, в составе которой была 334-я стрелковая дивизия. В этой армии при оперативном отделе было создано отделение по изучению опыта войны. Отец занимался изучением опыта организации операций, проводимых 4-й ударной армией», — сказал Сергей Ионенко.

Фото предоставлено родственниками Ивана Ионенко

Уже в конце войны Ивана Михайловича перевели в штаб Ленинградского военного округа. А 9 мая 1945 года под Ригой в составе группы советских офицеров он принял капитуляцию штаба Курляндской группы армий, трехсоттысячной немецкой группировки, которая в свое время держала в блокаде Ленинград.

«Отец не просто прошел войну, он занимался написанием истории боевых действий. Он проявил себя как историк военных действий, написал о Великой Отечественной войне несколько книг. Такое внимание к тем событиям осталось у него на всю жизнь. И он много сделал, чтобы оставалось всё меньше неизученных страниц в истории Великой Отечественной войны. Считал своим долгом как можно больше рассказать о ней, чтобы эта история осталась в памяти молодежи», — поделился Сергей Ионенко.

Итогом научных интересов и воспоминаний о Великой Отечественной войне стала книга Ивана Ионенко «Нам жить и помнить. Записки штабного офицера», изданная в 1988 году.

Иван Михайлович был одним из организаторов движения студенческих поисковых отрядов «Снежный десант» в Казанском университете, а затем и по всей республике. Участники этого движения занимаются в том числе поиском без вести пропавших солдат и восстановлением их имен.

Десантник, ученик Ивана Ионенко, доктор исторических наук, профессор Анатолий Иванов стал редактором республиканской «Книги Памяти».

Фото предоставлено родственниками Ивана Ионенко

В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой – моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».

Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

В прошлом году акция проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.