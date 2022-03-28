Сергей Игнатьев уходит с поста советника главы Центробанка

Сергей Игнатьев, который возглавлял ЦБ в период с 2002 по 2013 год, а затем занимал пост советника главы, покидает регулятор 31 марта. Причина — выход на пенсию, сообщается в заявлении банка.

«Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», — отметили в пресс-службе.

Он работает в ЦБ с 1992 года. В разные годы Игнатьев занимал посты заместителя министра экономики РФ, помощника Президента РФ и первого замглавы Минфина, главы ЦБ, советника председателя банка.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила большой вклад Игнатьева в развитие современной финансовой системы.

«Благодаря его усилиям появилась система страхования вкладов, процедура санации банков, началось внедрение передовых подходов в банковском регулировании. Сергей Михайлович подготовил все для перехода к таргетированию инфляции», — рассказала она.

Набиуллина напомнила, что за время руководства ЦБ Игнатьеву пришлось пройти сразу два масштабных кризиса: в 2004-м и 2008-м. Благодаря ему банку удалось выстоять и сохранить работоспособность российской финансовой системы.

«Я очень благодарна ему за опыт и знания, которыми он делился со мной все годы совместной работы», — заключила она.