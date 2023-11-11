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Сергей Игнатьев переизбран председателем Федерации бокса Татарстана. Решение было единогласно принято на отчетно-предвыборном собрании, прошедшем во Дворце водных видов спорта. В нем приняли участие представители руководства Министерства спорта Татарстана, Центра спортивной подготовки, а также тренеры, судьи и ветераны бокса со всей республики.

«Я благодарю за оказанное мне доверие. За прошедший период была проделана большая работа. Разработанная нами программа по развитию и популяризации бокса в Республике Татарстан на 2019-2022 годы выполнена в полном объеме. Были открыты и оборудованы десятки залов. Число занимающихся этим прекрасным видом спорта увеличилось в разы, и появились новые таланты», — заметил Игнатьев.

Он напомнил, что в Татарстане появился свой чемпион мира по версии WBC среди молодежи — обладатель чемпионского пояса IBA International Виталий Петряков. И в целом татарстанские боксеры все чаще становятся победителями и призерами всероссийских и международных турниров.

«После практически 20-летнего перерыва, воспитанники татарстанского бокса становятся финалистами и призерами чемпионатов России. И спустя 31 год у нас появился чемпион России Сергей Сергеев», — добавил председатель Федерации бокса РТ.

В планах Игнатьева — повысить конкурентоспособность татарстанских боксеров, предоставить им больше возможностей проявить себя на международных и российских стартах. «Планы, конечно, амбициозные, но будем к этому стремиться. И, конечно, будем дальше развивать татарстанский проект „Бокс в школу“, который сейчас тиражируется в 30 регионах России», — заключил он.

Кроме того, на конференции были озвучены еще несколько назначений. Так, членом исполкома федерации избран Евгений Захаров, ревизором Федерации бокса РТ — Константин Балобанов. На должность председателя Судейской коллегии Федерации Бокса РТ единогласно была поддержана кандидатура Леонида Фомина.