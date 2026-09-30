Сергей Игнашевич: «Даку сейчас сильнее Криштиану Роналду»

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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич оценил перспективы Криштиану Роналду в случае перехода в «Спартак». По его мнению, 41-летний португалец не смог бы выдержать конкуренцию с действующими форвардами красно-белых.

«В "Спартаке" есть Даку, есть Угальде. Два нападающих. Правда ли я думаю, что Даку и Угальде сейчас сильнее Криштиану Роналду? Даку — да. Угальде — тоже. Вы считаете, что он сыграет 90 минут за "Спартак" на высоком уровне? Нет, конечно», — приводит слова Игнашевича «Чемпионат».

Ранее Роналду заявлял о желании достичь отметки в 1000 голов за карьеру. Сейчас на его счету 978 мячей . В нынешнем сезоне португалец провёл 6 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забив 3 гола. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром «Аль-Насра» с 28 мячами в 30 играх Про-Лиги.

При этом статистика нападающих «Спартака» в текущем сезоне скромнее: Мирлинд Даку в 6 матчах забил 2 гола , а Манфред Угальде провёл 6 матчей и отметился 3 голами.