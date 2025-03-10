«Сергей говорит: господи, когда он от меня отстанет?»: Вяльбе о Большунове и Устюгове

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с «Татар-информом» прокомментировала критику судейства со стороны Александра Большунова.

По ее словам, Большунов это сделал не для привлечения внимания, поскольку он не такой человек.

«Мне сложно говорить, что Саша здесь необъективен, но изначально нарушение правил было с его стороны. Он блокировал спортсмена, прыгал ему на лыжи. Я не знаю, мне кажется, это лучше спрашивать у самих спортсменов», – считает президент.

Также Елена Вяльбе рассказала, что противостояние Александра с Сергеем Устюговым длится давно.

«Я знаю, что сейчас Сергей просто говорит: господи, когда он от меня отстанет? Я понимаю, что спортсмены не общаются между собой и после соревнований не могут нормально поговорить», – сказала Вяльбе.

Президент ФЛГР отреагировала на слова Большунова о том, что без Олимпийских игр тренироваться бесполезно, указав, что Федерация старается сделать внутренние соревнования на высшем уровне.

«Они должны это оценивать. Не знаю, может быть, Александр сказал это в порыве эмоций. Мы все их понимаем, что главная цель для любого спортсмена — это, конечно, Олимпийские игры. Но даже попасть на Олимпийские игры без чемпионата страны все равно невозможно. Поэтому, я думаю, Саша сказал это в порыве эмоций. Но при этом я не думаю, что он готов сказать: «Кому вообще нафиг нужны эти всероссийские соревнования?» – сказала Вяльбе.

Напомним, в полуфинале гонок спринтом классическим стилем на Чемпионате России по лыжным гонкам Большунов зацепил палки и лыжи Устюгова во время ускорения, из-за чего Сергей чуть не потерял равновесие. Затем Устюгов махнул палкой в сторону Александра. В итоге Большунов получил желтую карточку за своей поведение, а также не сумел квалифицироваться в финал, придя третьим в полуфинале. Устюгов же вышел в решающую стадию и победил.