Сергей Готье вручил Рустаму Минниханову медаль «Академик Шумаков»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с директором Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, главным трансплантологом Министерства здравоохранения России Сергеем Готье.

«Состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего сотрудничества в области здравоохранения, развития ряда научных направлений», — сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

За плодотворное сотрудничество с РТ и вклад в дело охраны здоровья населения Минниханов наградил Готье орденом «Дуслык» («Дружба»). В свою очередь гость вручил Президенту Татарстана медаль «Академик В.И. Шумаков», учрежденную в качестве общественного признания заслуг награждаемого лица в области трансплантологии, создания искусственных органов, сердечно-сосудистой хирургии.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Встреча прошла в рабочем кабинете Минниханова в Доме Правительства РТ. В ней приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр здравоохранения РТ Марат Садыков и др.