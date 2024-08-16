Сергей Готье: «Татарстан вышел на передовые позиции по трансплантации органов»

На открытии третьих Всероссийских трансплантационных игр главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик Сергей Готье отметил успехи Татарстана в области трансплантации органов.

«Татарстан вышел на передовые позиции по трансплантации жизненно важных органов, это заслуга Министра здравоохранения Татарстана, в прошлом главного трансплантолога республики Марселя Миннуллина и его команды. Буквально вчера в Республиканской клинической больнице произошла очередная трансплантация печени, в которой он принимал самое активное участие», – заметил врач.

Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Сергей Готье подчеркнул, что без поддержки Правительства республики такого уровня оказания медицинской помощи невозможно было бы добиться.

Сегодня в Казани стартовали трансплант-игры, в которых будут соревноваться люди после трансплантации органов: почки, печени, сердца, легких и даже комплекса сердце-легкие, а также доноры, которые подарили часть себя другому человеку и пациенты, находящиеся на диализе – процедуре, которая заменяет работу почек.