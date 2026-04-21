news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
21 апреля 2026

Сергей Гимаев дал прогноз на противостояние «Ак Барса» и «Металлурга»

Читайте нас в
Телеграм
Фото: ak-bars.ru

Бывший защитник сборной России и хоккейный эксперт Сергей Гимаев поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом». По его словам, казанская команда сейчас выглядит сильнее всех в лиге.

Гимаев отметил, что «Ак Барс» напоминает себя образца чемпионских лет при Зинэтуле Билялетдинове: физическая готовность, выигрыш единоборств и четкое выполнение функций. Эксперт выделил прогресс Яшкина, которого перестроил Гатиятулин, и ужасающую для соперников четвертую тройку с Дыняком.

«„Ак Барс“ сейчас показывает лучший хоккей, как было во времена Билялетдинова, когда они выигрывали Кубки. Кажется, что это физически команда готова сейчас лучше всех, она выигрывает львиную долю единоборств. Каждый игрок четко знает свои функции и делает это здорово», – сказал Гимаев в передаче «КХЛ Здесь».

Эксперт также подчеркнул глубину состава казанцев: к прошлогодним игрокам добавились Хмелевски и Тодд – глубочайшее усиление для нападения. Гимаев отметил уверенную игру Марченко и усиление в лице Карпухина. Вратарская линия, по его мнению, неоднозначна, но оба голкипера провели предыдущие раунды здорово.

«После второго раунда верю в „Ак Барс“, у команды очень много плюсов, но „Металлург“ – команда, которая может подстроиться под любого соперника», – добавил Гимаев в новом выпуске YouTube-канала «КХЛ здесь».

#кубок гагарина #плей-офф КХЛ #ХК Ак барс #хк Металлург
news_right_1
news_right_2
news_bot
Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

«От точек на карте к точкам роста»: Минуллина назвала основные события КазаньФорума-2026

Новости партнеров