Сергей Гимаев дал прогноз на противостояние «Ак Барса» и «Металлурга»

Бывший защитник сборной России и хоккейный эксперт Сергей Гимаев поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом». По его словам, казанская команда сейчас выглядит сильнее всех в лиге.

Гимаев отметил, что «Ак Барс» напоминает себя образца чемпионских лет при Зинэтуле Билялетдинове: физическая готовность, выигрыш единоборств и четкое выполнение функций. Эксперт выделил прогресс Яшкина, которого перестроил Гатиятулин, и ужасающую для соперников четвертую тройку с Дыняком.

«„Ак Барс“ сейчас показывает лучший хоккей, как было во времена Билялетдинова, когда они выигрывали Кубки. Кажется, что это физически команда готова сейчас лучше всех, она выигрывает львиную долю единоборств. Каждый игрок четко знает свои функции и делает это здорово», – сказал Гимаев в передаче «КХЛ Здесь».

Эксперт также подчеркнул глубину состава казанцев: к прошлогодним игрокам добавились Хмелевски и Тодд – глубочайшее усиление для нападения. Гимаев отметил уверенную игру Марченко и усиление в лице Карпухина. Вратарская линия, по его мнению, неоднозначна, но оба голкипера провели предыдущие раунды здорово.

«После второго раунда верю в „Ак Барс“, у команды очень много плюсов, но „Металлург“ – команда, которая может подстроиться под любого соперника», – добавил Гимаев в новом выпуске YouTube-канала «КХЛ здесь».