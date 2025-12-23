Сергей Цивилев поздравил энергетиков Татарстана с профессиональным праздником

Татарстан – удивительный регион, где живут замечательные, инициативные, трудолюбивые люди. Об этом в видеопоздравлении по случаю Дня энергетика заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«Татарстан – удивительный регион, где живут замечательные, инициативные, трудолюбивые люди, которые разрабатывают новые технологии, выпускают оборудование и делают всё, чтобы топливно-энергетический комплекс нашей страны продолжал развиваться, становился всё более прогрессивным», – отметил федеральный министр.

Татарстан живет одной большой дружной семьей, где у каждого есть близкий человек, работающий в сфере энергетики, поэтому День энергетика – это общий праздник для всей республики, выразил уверенность Цивилев.