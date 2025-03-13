Сергей Бурунов устроит звёздный эксперимент на СТС

Фото: АО «СТС»

16 марта в 19:30 на СТС премьера игрового шоу «В темноте», в котором звёзды под присмотром ведущего Сергея Бурунова проведут самые страшные два дня в своей жизни — в полной темноте и изоляции. На риск пошли 40 звёзд, среди них: Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин, Анна Седокова, Анна Цуканова-Котт, Алана Мамаева, Катя Адушкина, Аня Покров, Наталия Медведева, Маш Милаш и другие.

«Наблюдая за героями, открывал новые грани знакомых мне людей, причём самые неожиданные. Ведь все мы в детстве боялись момента, когда выключался свет, а теперь представьте, что этот момент длится два дня. Сразу выползают те страхи, тревоги и мысли, о которых не подозревал или забыл. На мой взгляд, это самое непредсказуемое, пугающее и будоражащее воображение шоу», — признаётся Сергей Бурунов.

Фото: АО «СТС»

В каждом выпуске пять героев ждёт полное погружение в загадочный мир таинственного дома. Они не знают правил, кого встретят внутри, а главное — что их ждёт целых два дня неизвестности в кромешной темноте. Трудностей добавят командные и парные испытания на выбывание, отсутствие гаджетов, соперничество и конфликты, но главное — игра воображения, когда каждый шорох пугает и заставляет «оживать» всё вокруг.

«На меня это шоу произвело невероятное впечатление, — говорит Прохор Шаляпин. — Это был необычный эксперимент и уникальный опыт, но я не знал, смогу ли всё это выдержать. Не боюсь темноты, но боюсь того, что в темноте, поэтому всё обернулось кошмаром и тяжёлым психологическим испытанием. Я переживал и не зря: во время съёмок кому-то становилось плохо, кто-то терял сознание, в общем, проект достаточно жёсткий».

В новом шоу зрители увидят актёров, музыкантов, блогеров и спортсменов с неожиданно уязвимой стороны. Так, у актрисы Карины Зверевой началась паническая атака, а Анастасия Волочкова решила уйти, практически сразу оказавшись в темноте. Прима кричала, ругалась и умоляла её отпустить, говоря, что «балерине всея Руси здесь не место». Волочкову успокаивала Анна Седокова, но слова коллеги по шоу-бизнесу не убедили Анастасию, которая в итоге со скандалом покинула шоу.

Фото: АО «СТС»

Сама Анна признавалась, что никогда не сталкивалась с подобным стрессом. «Если сравнивать по уровню накала, эмоций и желанию всё остановить, ничего подобного в моей жизни не было, — делилась певица. — В какие-то моменты мне было совсем невыносимо, и я поймала себя на мысли, что начинается паника. Я тогда очень переживала за ребёнка, потому что понимала, что не могу позвонить».

«Очень странное ощущение, будто отняли самое важное в жизни. Раньше не понимала, насколько зависима от зрения, — добавляет Илана, актриса шоу «Уральские пельмени». —Меня подташнивало, были трудности с дыханием, глаза слезились, чего только не было».

«В ТЕМНОТЕ» Премьера на СТС — 16 марта!

По воскресеньям в 19:30

Производство: «Шоу Продакшн»

Жанр: игра

Продюсеры: Фатима Гаппоева, Антон Гореславский, Сириль Лункевич, Максим Рыбаков

Режиссёр-постановщик: Дмитрий Васильев

Шеф-редактор: Юлия Боева

Количество выпусков: 8 Хронометраж: 180 минут

Ведущий: Сергей Бурунов

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