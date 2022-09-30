Сергей Бурунов о новой роли в сериале «Нина»: «Очень эксцентричная, на высоких вибрациях»

Сериал Жоры Крыжовникова «Нина» стартует на телеканале ТНТ 3 октября. Это история семьи во главе с нежной и трогательной женщиной, которая, имея за плечами три брака и воспитывая детей, вынуждена начинать жизнь заново. Одного из её бывшей мужей, рвущегося доказать отцовство, сыграл Сергей Бурунов.

«Творческий гимн – “через смех к слезам” мне тоже очень близок»

Расскажите о вашем герое из сериала «Нина». Образ очень необычный, вы в гриме. Как вам такая роль?

Роль интересная, эксцентричная, острая, импульсивная, что называется, на высоких вибрациях, как говорит мой дорогой многоуважаемый Жора Крыжовников. И в гриме мне не привыкать быть.

Жора Крыжовников рассказал, что вы в этом образе играете в стиле Этуша или Куравлёва. Может быть, вы именно на них ориентировались? Или вы в своей актерской работе ни на кого предпочитаете не ориентироваться?

Я предпочитаю ни на кого не ориентироваться, потому что это глупо. Ориентироваться надо только на себя, на свою природу.

Расскажите чуть подробнее про драму вашего персонажа. Он ведь не знает наверняка, что сын Нины Даниил является его сыном? Почему он пытается завоевать его доверие?

Нет, не знает, но он догадывался, что у него есть ребенок, а найдя в семейном фотоальбоме фотографию себя в двенадцатилетнем возрасте, он увидел точную копию сына Нины, и это послужило исходным событием к его, так сказать, крестовому походу в войне за доверие и расположение Даниила.

Комедия Жоры Крыжовникова – какая она, на ваш взгляд? Что в ней особенного, не похожего на другие российские комедии?

У него есть четкий вектор, которого он придерживается. Мне кажется, его творческий гимн – «через смех к слезам», который мне тоже очень близок.

«Открыл для себя горы, невероятная история, которая очень помогает переключить голову»

В сериале подобрался мощный актёрский состав. Как проходило ваше взаимодействие?

Да, партнёры у меня правда тут просто замечательные: Вика Исакова, Серёжа Лавыгин, Андрей Бурковский, да вообще все. Со всеми было очень приятно и комфортно работать. С Викой мы вообще вместе не снимались с 2006 года, так что было здорово снова оказаться на одной съёмочной площадке.

В сериале много молодых актёров. Легко ли удавалось находить общий язык на площадке?

Валентина Ляпина уже серьёзная артистка, Савелий Албутов уже тоже с опытом, а ещё у нас была совсем маленькая исполнительница Марта Евстигнеева, ей лет 5-6 было во время съёмок, невероятной красоты девочка. Очень красивая, интересная, понимающая, всё ловит на лету. С детьми же всегда нелегко, они быстро устают, но тут не тот случай. Сначала у нас была такая дистанция, а потом смотрю: уже начала меня прикармливать конфетами. Даёт конфетку мне, а я говорю: «А, всё, пошло дело».

Недавно вы снялись в клипе на песню «Дядя Гена». Чем вам запомнилось сотрудничество с Ольгой Серябкиной?

Мы мгновенно нашли общий язык, потому что, как выяснилось, жили в одном районе Москвы. Так что у нас есть некая общая история, которую мы решили трансформировать в клип. Мы с Ольгой по сути ходили одними дорожками, но не пересекались. Так же и мой персонаж дядя Гена: у него в жизни есть всё, кроме, собственно, Ольги Серябкиной.

Где вы провели летний отпуск, если он у вас был? Как вообще прошло для вас лето?

Лето было просто замечательным, несмотря на жару, потому что я люблю жару и лето тоже люблю. Оно же всегда еще так быстро проходит, потому что вроде такой лежишь, думаешь: «Так, ну что сегодня, какое там июня? Сколько до сентября?». А вот так вот раз, и пролетело, выключилось буквально по щелчку. Еще вчера было +31, а сегодня уже +11.

Но я за лето многое успел. Совместил приятное с полезным, даже успел отдохнуть немножко на курортах Краснодарского края, который я очень люблю, в частности, в Красной Поляне побывал. Открыл для себя горы, невероятная какая-то тоже история, которая очень помогает переключить голову. Летал на вертолёте, один раз искупался в море на городском пляже Андрея Григорьева-Аполлонова, пофотографировался там, постоял в пробке из Сочи в Адлер. Думал, что сгорю, потому что взял напрокат кабриолет и подумал, что грех закрывать крышу, потому что я же в кабриолете. А жара была страшная, я потел, но держался. Мотосезон был хороший, тоже было непросто из-за жары, но это детокс тоже, так что, считаю, неплохо. Так что лето получилось замечательное!

Фотографии предоставлены ТНТ