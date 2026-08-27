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На главную ТИ-Спорт 27 августа 2026 17:42

Сергей Брылин объяснил, почему минское «Динамо» отказалось от Стася

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Сергей Брылин объяснил, почему минское «Динамо» отказалось от Стася
Фото: ak-bars.ru

Новый главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин объяснил, почему минское «Динамо» решило отпустить своего ветерана Андрея Стася в «Ак Барс».

«Я скажу так, что решение было принято коллективно. И, к сожалению, иногда приходится принимать такие решения. Как бы часть нашей работы тренерской. Не только тренерской, менеджерской. Поэтому было так вот принято решение», – приводит слова Брылина корреспондент «ТИ-Спорта».

Нападающий перебрался в казанскую команду в середине августа.

#ХК Ак барс #хк динамо минск
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