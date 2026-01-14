Сергей Ардашев высказался о своем недопуске на международные соревнования

Фото: Пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Российский лыжник Сергей Ардашев, выступающий за Республику Татарстан на внутренних соревнованиях рассказал о том, как провел праздники, а также о своих перспективах на международных соревнованиях.

«У меня был небольшой перерыв от гонок, отдохнули немного, потренировались, провели время с семьей. Сейчас в полной боевой готовности иду за победой», — заявил спортсмен.

Отвечая на вопрос о перспективах выступления на международных стартах под нейтральным статусом, Ардашев отметил:

«Что касается Кубка мира, к сожалению, не получалось туда поехать по объективным причинам, но в России тоже можно соревноваться, никто не сказал, что дорога туда теперь полностью закрыта. Через год-два, надеюсь, снова можно будет туда поехать», – передает слова татарстанского лыжника с пресс-конференции корреспондент «ТИ-Спорта».