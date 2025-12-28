news_header_top
28 декабря 2025

Сергей Ардашев победил в скиатлоне на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Сергей Ардашев победил в скиатлоне на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
Фото: Пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Представитель Республики Татарстан, Сергей Ардашев, стал победителем скиатлона на дистанции 20 километров (10+10 км) в рамках пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. Ардашев показал лучшее время — 50 минут 53,5 секунды.

Серебряную медаль с минимальным отставанием завоевал Дмитрий Жуль, уступив чемпиону всего три десятых секунды. Бронза досталась Павлу Соловьеву, который финишировал с отставанием в 0,6 секунды от победителя.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Скиатлон 10 км + 10 км, мужчины. Результаты:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 50.53,5.
  1. Дмитрий Жуль (Красноярский край) — отставание 0,3.
  1. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) +0,6.
  1. Илья Семиков (Республика Коми) +0,6.
  1. Иван Якимушкин (Тюменская область) +3,8.

