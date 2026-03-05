Сергачев подарил 100 клюшек воспитанникам академии «Нефтехимика»

Защитник НХЛ «Юма Маммот» и уроженец Нижнекамска Михаил Сергачев подарил сто клюшек воспитанникам детской академии ХК «Нефтехимик». Об этом сообщает пресс-служба молодежного клуба.

Инвентарь был подарен игрокам клубной спортшколы в возрасте от 6 до 12 лет. 27-летний Михаил Сергачев сам является воспитанником клубной системы «Нефтехимика». Также он выступал за команду МХЛ «Ирбис» из Казани в 2014-2015 гг.

В 2015 году он уехал в Канаду и выступал в молодежной команде «Уинсор Спитфайрз». А в 2016 году был выбран на драфте НХЛ в 1-м раунде под общим 9-м номером клубом «Монреаль Канадиенс» и подписал с ними трехлетний контракт новичка. Позднее россиянин выступал в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2017-2024).

В сезоне-2025/26 на счету Сергачева в НХЛ 10 голов и 32 результативные передачи в 61 встрече. «Юта» находится на шестом месте с 68 очками после 61 матча в турнирной таблице НХЛ на «Западе».