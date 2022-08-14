Сергачев обвинил «Ак Барс» в некорректном поведении и введении в заблуждение

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев прокомментировал скандальную ситуацию с обвинением «Ак Барса» в использовании имени воспитанника нижнекамского хоккея. По словам хоккеиста, это ошибка казанского клуба и его пиар-службы.

«Клуб пригласил выступить на форум моего менеджера Николая как эксперта по ведению личного бренда. Он подтвердил свое участие. "Ак Барс" также был заинтересован, чтобы на мероприятии выступил я. Николай сказал, что это хорошая идея, и что он ближе к самой конференции со мной обговорит участие и после подтвердит, буду ли я выступать. Представители форума сказали, что на всякий случай зарезервируют под меня время. Коля сказал, что обсудит со мной этот вопрос и затем напишет.

Прошло несколько дней. Николай был в командировке, в это время "Ак Барс" выложил анонс мероприятия с моей фотографией. Я ничего не знал об этом. Как правило, мы с Николаем примерно за неделю до мероприятия обсуждаем такие вопросы. Планы могут поменяться, за 2-3 недели нет смысла о чем-то точно договариваться, поэтому Николай меня и не предупреждал.

Когда я увидел анонс, то остро отреагировал. Мне начали писать фанаты: "Здорово, что ты прилетаешь. Мы специально приедем в Казань, чтобы с тобой встретиться, сфотографироваться, пообщаться". Таких сообщений было много. Я расстроился. Люди собрались тратить свое время и деньги, чтобы приехать в Казань, а меня там не будет. И тут разговор не о том, что "Ак Барс" использовал мое имя, а о том, что людей ввели в заблуждение. Это неправильно.

Я сказал "Ак Барсу", что не приеду на конференцию, но клуб не стал удалять эту запись. Потом клуб выставил пост, в котором дал понять, что я и моя команда виноваты в случившемся. Хотя это не так. Считаю, что это ошибка "Ак Барса" и их пиарщиков. Я за свою команду буду биться до конца. У нас есть скрины переписок, где мой менеджер Николай не дает точного согласия на мое участие, но почему-то после этого мое фото появляется на анонсе.

"Ак Барс" поступил некорректно, выставив меня какой-то суперзвездой, которая всем недовольна. Хотя это совершенно не так. Еще раз подчеркну: со мной и с моим агентом никаких точных договоренностей не было, нет никаких подписанных документов о моем участии в форуме. Я не жду от "Ак Барса" извинений, но, надеюсь, после моего комментария ситуация для всех прояснится», – цитирует Сергачева Sport24.

Напомним, 24-летний Сергачев является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В Северную Америку татарстанский хоккеист отправился в 2015 году, проведя сезон в казанском юниорском «Ирбисе».