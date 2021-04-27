«Серьезный проект, прекрасная роль»: как прошли предпремьерные показы фильма «Девятаев»

Фильм-открытие Московского кинофестиваля

Военный экшен-фильм о подвиге легендарного советского летчика открыл 43-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) 22 апреля 2021 года. Сюжет военного блокбастера развернется вокруг истории из жизни летчика-истребителя Михаила Девятаева, который был сбит 13 июля 1944 года, отражая вражеский авианалет в районе Львова. Он попал в плен и был отправлен в концлагерь на острове Узедом в Германии. Девятаеву вместе с группой военнопленных из девяти человек удалось угнать немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и сбежать из концлагеря Пенемюнде.

«У фильма была долгая история, и началась она полтора года назад, когда моя жена познакомила меня с Александром Михайловичем (сыном Девятаева. – Ред.) и рассказала мне эту историю. Она поразительная, потому что при весе в 36 кг и после длительного заключения трудно представить, что человек может поднять в небо самолет, на котором он никогда не летал», – сказал режиссер Тимур Бекмамбетов.

Сценаристы изучали различные источники и архивные материалы. Консультантом фильма стал сын героя и профессор Казанского государственного медицинского университета Александр Девятаев. Он предоставил все необходимые съемочной команде фотографии и видеоинтервью.

Первой локацией для съемок картины стал форт «Великий князь Константин», который находится на острове Кронштадт в Санкт-Петербурге. Специально для съемок там воссоздали территорию концлагеря Пенемюнде. Остальные съемки проходили в павильонах «Ленфильма» и в дистанционном формате из-за пандемии. Сцены воздушного боя создавались на игровом движке, который ранее использовался при съемках голливудских блокбастеров. Кстати, около 30 минут фильма проходит в воздухе.

Роль Героя Советского Союза Михаила Девятаева в драме исполнил актер Павел Прилучный. Но изначально планировалось, что актер, известный зрителям по сериалу «Мажор», будет играть не протагониста, а главного злодея в картине.

«Спасибо авторам за такие фильмы!» – отметили в соцсетях.

Тилль Линдеманн в Екатеринбурге и песня на русском

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн предложил свой саундтрек к фильму «Девятаев». Он исполнил песню «Любимый город» на русском языке и выложил ее в YouTube. Многим песня известна в исполнении певца Марка Бернеса.

«До слёз. Благодарю Тилля Линдеманна. Видно, что спел от души и сердца. И знание языка, несмотря на легкий мягкий акцент, поражает», — написали в комментариях под видео пользователи соцсетей.

Солист группы Rammstein хорошо знает русский язык, потому что родился в городе Лейпциге (ГДР) и в юности был пионером. К тому же его отец много времени проводил в СССР, а песню «Любимый город» ему в детстве часто пела мама.

Линдеманн приезжал в Екатеринбург, где 23 апреля прошел очередной предпремьерный показ фильма. Там фильм представили Тимур Бекмамбетов, Павел Прилучный и Александр Девятаев.





Предпоказ картины на родине героя в Саранске

Представлять благотворительные предпремьерные показы 24 апреля к жителям Саранска приехали режиссер Тимур Бекмамбетов, Александр Девятаев и помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. Их встречал врио главы Мордовии Артем Здунов. На показы пригласили ветеранов войны, тружеников тыла, а также участников патриотических общественных объединений.

«Для нас большая честь устраивать премьеру фильма на родине его героя. Здесь, у него на родине, в Мордовии, в Саранске, он национальный герой. Теперь про „Мордвина“ (позывной летчика-истребителя старшего лейтенанта Девятаева. – Ред.) узнают и жители всей страны», – сказал Бекмамбетов.

«Серьезный проект, серьезная работа. Прекрасная роль. <...> Пусть этот фильм будет оценен по достоинству», – отметила одна из зрительниц фильма.