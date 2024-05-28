«Серьезный экзамен для аттестата»: выпускники школ Татарстана пишут ЕГЭ по русскому языку

Обязательный ЕГЭ по русскому языку стартовал сегодня в 10 часов утра в школах Татарстана. Его сдают более 14,3 тыс. выпускников 11 классов, в том числе 220 человек с ограниченными возможностями здоровья. До начала экзамена министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин побывал в гимназии №6 Приволжского района Казани, осмотрел аудитории и пообщался с ребятами.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Сегодня у нас первый экзамен по русскому языку. В республике организована работа 106 пунктов проведения ЕГЭ – 83 пункта на базе школ и 23 пункта на дому для детей с ОВЗ. Это очень серьезный экзамен для получения аттестата. Минимальный порог по русскому языку составляет 24 балла», – сообщил Хадиуллин журналистам.

Спикер отметил, что детям предстоит выполнить 27 заданий. 27-ое задание – сочинение по русскому языку. В этом году есть определенные изменения в заданиях и в критериях их оценки.

«Контрольно-измерительные материалы ежегодно в определенной мере меняются. Мы целый год обучали детей тому, что должно быть в КИМах. В части сочинений необходимо обосновать свой ответ, должны быть комментарии, которые опираются на определенный читательский опыт. Это нужно, чтобы определить, насколько ученик 11 класса читает книги, пишет сочинения, излагает свои мысли. Первая часть проверятся федеральными структурами, а второй бланк – нашими экспертами», – добавил Хадиуллин.

Эксперты тоже на протяжении года проходили специальное обучение. В пунктах проведения ЕГЭ сегодня присутствует около 4,8 тыс. педагогических работников. В аудиториях организовано онлайн видеонаблюдение, в каждом классе установлено по две камеры.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Никаких бумаг нет, КИМы будут получены по сети интернет. Получаем материалы, распечатываем и сканируем в аудиториях. Такая процедура действует уже третий год», – заметил Хадиуллин.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3 часа 30 минут. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья продолжительность ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку составляет 5 часов.

«Главная наша задача – успокоить наших детей и родителей. Вы же видите, как они переживают. Родители должны были сегодня пожелать своим детям успеха, найти психологический ключ к ребенку. Нужно объяснить, что экзамен – не самое главное в жизни. Самое главное в жизни – найти себя. А экзамены будут всю жизнь, жизнь испытывает нас экзаменами», – подчеркнул министр.

По его словам, самое главное, чтобы дети не списывали, не пользовались шпаргалками.

«Я бы не хотел, чтобы в нашей республике было удаление детей. А так в целом мы к экзаменам готовы. Желаю всем выпускникам удачи», – сказал он.

Результаты ЕГЭ по русскому языку выпускники 2024 года смогут узнать в своей школе 14 июня, все участники ЕГЭ – на официальном сайте Рособрнадзора в разделе «ГИА» https://checkege.rustest.ru/.