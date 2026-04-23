Серебряных призеров Менделеевской олимпиады по химии встретили на вокзале Казани

Сегодня утром на перроне Казанского железнодорожного вокзала представители Министерства образования, общественных организаций, учителя и родители встречали двух школьников, вернувшихся из Москвы с 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии.

Азамат Шарафиев из школы №9 и Саид Нургаянов из лицея №131, выступавшие в составе национальной сборной России, завоевали серебряные медали.

Торжественная церемония закрытия олимпиады прошла в Ломоносовском корпусе МГУ имени М.В. Ломоносова. В соревнованиях приняли участие 200 школьников из более чем 35 стран, включая Китай, Вьетнам, Турцию, Бразилию, Кубу и Саудовскую Аравию.

Программа включала три тура: два теоретических повышенной сложности и экспериментальный тур на базе лабораторий химического факультета МГУ.

Сам Саид Нургаянов оценил свое выступление сдержанно: олимпиада, по его словам, была интересной и насыщенной, но результат мог быть и выше.

«Можно было написать и лучше, но в целом я доволен», – сказал он.

Азамат Шарафиев, отвечая на вопросы, подробнее остановился на испытаниях.

Сложности, по его признанию, возникали скорее из-за собственной невнимательности.

«Когда решал задачу, мог не заметить дополнительные условия или на какой-то вопрос не успеть ответить», – рассказал он.

Говоря о планах, он добавил, что хотел бы попробовать силы на Международной химической олимпиаде, которая пройдет в июле, а после школы мечтает поступить в КФУ на химический факультет.

Подготовку школьников вели три наставника: учитель химии школы №9 Эсмеральда Хайруллина, директор лицея №131, кандидат химических наук Альфия Хабибуллина, а также тренер сборной Татарстана по химии, ассистент кафедры неорганической химии Химического института КФУ Булат Курамшин. На встречу пришли и родители ребят – им вручили благодарственные письма от министерства.

Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Минзалия Закирова отметила, что победа стала праздником для всей системы образования республики. Она напомнила, что в прошлом году те же школьники привозили золото из Ташкента.

«Ребята показали свои лучшие возможности. Сегодня вся система образования Республики Татарстан гордится достижениями наших ребят. Но самое главное – с какой любовью их встречают коллеги, одноклассники, родители. Это надо уметь – так вкладываться душой и сердцем в образование ребенка, чтобы достичь таких международных результатов. Мы гордимся педагогами и родителями за их труд», – сказала она.

Оба школьника в прошлом году уже становились золотыми медалистами Международной олимпиады по химии имени Абу Райхана Бируни в Ташкенте. Их нынешний успех, как отмечается в сообщении министерства, соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети» по поддержке одаренных детей.

