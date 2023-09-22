Серебряным волонтерам Апастовского района вручили Красное Знамя из Луганска

Серебряные волонтеры Апастовского района Татарстана давно шьют для бойцов спецоперации нижнее белье, сумки и носилки, а также ведут активную деятельность по поддержке военнослужащих. В знак признательности им привезли Красное Знамя из зоны проведения спецоперации. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, солдаты таким образом решили поблагодарить их за неоценимый вклад в победу.

«Возим гуманитарный груз бойцам, которые несут службу в Луганске. Привез им носилки, что сшили волонтеры из Апастово. Ребята вот передали Красное Знамя в благодарность вам», — такими словам Айдар вручил его серебряным волонтерам. На нем были написаны теплые слова от военнослужащих.

От имени главы Апастовского района Айрата Зиганшина волонтеров поблагодарил начальник отдела культуры Рустам Мингазиев.

«Вы совершаете добрые дела в период проведения СВО. Вещи, сделанные вашими руками, доехали до Луганска. Вот и обратную связь получили. Благодарю вас за активную гражданскую позицию и заверяю, что вскоре в нашем Апастово организуем еще несколько уголков поддержки наших бойцов», — сказал он.

Один из волонтеров, Ильдар Усманов, прошелся по улицам поселка с Красным Знаменем на руках. Он отметил, что «почувствовал теплоту рук и биение сердца защитников».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться вплоть до достижения ее целей. Глава государства назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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